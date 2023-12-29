МЗС Німеччини після атаки РФ: У 2024 р. ми ні на сантиметр не відійдемо від України

Міністерство закордонних справ ФРН після чергової масованої атаки РФ по українських населених пунктах запевнило в продовженні підтримки України у 2024 році.

"Незадовго до Нового року Росія знову розв'язала терор по всій Україні. Понад 100 ракет і безпілотників зруйнували, зокрема, пологовий будинок й обірвали життя людей. І у 2024 році ми також ні на сантиметр не відійдемо від України", - ідеться в повідомленні МЗС у Х (Twitter).