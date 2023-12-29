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16:53 29.12.2023

Програма "єОселя" має активізуватися для помітного ефекту на первинний ринок житла - девелопери

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Програма "єОселя" має активізуватися для помітного ефекту на первинний ринок житла - девелопери

Девелопери відзначають високий попит на програму "єОселя", однак для помітного ефекту на первинному ринку житла угод усе ще недостатньо, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" забудовники.

"Наразі кількість квартир, придбаних за програмою “єОселя” в ЖК на стадії будівництва, не перевищує 1%. Для більш-менш відчутного впливу державної іпотеки на первинний ринок ця цифра має зрости бодай до 25-30% від виданих кредитів - до 200-250 іпотек щомісяця", - розповів співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Аналогічну думку висловила і директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя. За її словами, угод за програмою "єОселя" на первинному ринку недостатньо, водночас мають попит пропозиції розстрочки від забудовника.

"Особливо в «єОселю» не віримо через поки що недостатні обсяги по первинці: коли хоча б 300 кредитів з 1000 на місяць стосуватимуться первинки, тоді ринок відчує певний ефект. Натомість маємо певні сподівання на сертифікати компенсації за зруйноване житло: вони можуть дати певний стимул до більшого відновлення ринку наступного року", - вважає експертка.

За її словами, DIM збільшив кількість фінансових інструментів для покупців, серед яких програми тривалої розстрочки на строк до семи років, фіксація курсу, дисконти. Також компанія пропонує індивідуальні умови розстрочки та знижки для військовослужбовців, зокрема розстрочки в гривні без прив'язки до курсу і безкоштовне оздоблення white box.

Знижки для окремих категорій покупців пропонують і в компанії LEV Development Capital. Так, у ЖК Central Hills девелопер пропонує 12-відсоткову знижку для сімей військовослужбовців і переселенців із тимчасово окупованих територій і 15-відсоткову - для українців, які втратили житло. У коментарі агентству девелопер зазначив, що 2024 року знижки дещо знизяться, проте продовжать діяти.

Особливі умови придбання житла у своїх проєктах також пропонують у KAN Development, зокрема, тривалу розстрочку від забудовника. У компанії відзначили невелику кількість угод за програмою "єОселя", водночас девелопер уже отримав перші запити на купівлю житла за програмою житлових сертифікатів.

Як зазначила CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова, пільгові умови від забудовника часто більш гнучкі, ніж іпотечні програми від держави. Так, наприклад, спеціальні умови девелопера для військовослужбовців не містять обмежень за площею квартири. Однак активізація програми "єОселя" на первинному ринку значно збільшила її результативність.

"Запуск нашої програми для військовослужбовців збігся з часом, коли програма "єОселя" була не дуже активною і в ній брали участь лише готові квартири. Тому наша програма в другій половині 2022 року - першій половині 2023-го була більш результативною, ніж "єОселя". Коли ж держпрограма отримала більше фінансування, а ми пройшли акредитацію на продаж житла, що будується, "єОселя" почала набирати обертів і сьогодні лідирує", - зазначила Михальова.

Зі свого боку SAGA Development пропонує сім'ям військовослужбовців придбати житло у своїх проєктах зі зниженим до 10% першим внеском. Крім того, компанія відзначає високий запит з боку клієнтів на держпрограму доступної іпотеки і розраховує в січні 2024 року отримати відповідну акредитацію.

"Наразі чекаємо акредитацію за програмою "єОселя" обʼєктів Happy House та O2 Residence від кількох банків. Запит на участь в цій програмі з боку наших клієнтів досить високий, тож ми розраховуємо вже в січні отримати акредитацію й почати співпрацю", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" директор з продажу SAGA Development Олександр Каземир.

Високий попит на участь у держпрограмі доступної іпотеки відзначила і комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська. Станом на середину грудня компанія уклала 150 угод за програмою "єОселя", однак лише одна з них стосувалася придбання квартири в об'єкті, що будується.

"Ми також спостерігаємо високий інтерес до участі в «єОселя», запитів у відділах продажів «Інтергал-Буд» чимало. Однак задовольнити наявний попит поки що складно. Готових квартир в компанії майже не залишилось, а кількість банків, що вже акредитувала об'єкти на первинці, поки що мала", - пояснила експертка.

За даними INSPI Development, значну частину квартир за програмою доступної іпотеки купують в об'єктах класу "комфорт+" і "бізнес", ціна яких у середньому на 30-50% вища, ніж в об'єктах класу "економ" з аналогічним ступенем готовності.

Водночас у компанії Greenville Kyiv відзначили підвищений попит з боку учасників програми на житло категорій "комфорт" і "економ", тоді як у класі "бізнес" попит нижчий.

"У серпні до нас почали звертатися перші клієнти, які цікавилися умовами придбання квартир у ЖК Greenville Park та ЖК Greenville на Печерську за програмою “єОселя”. За останні півроку ми уклали 6 угод на умовах “єОселі”. Вважаємо, що це непоганий результат. Програма працює поки що відносно повільно, але працює", - повідомила керівник департаменту продажів Greenville Kyiv Сусанна Караханян.

Теги: #попит #забудовники #єоселя

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