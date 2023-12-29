Події

16:22 29.12.2023

Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 6 осіб, пошкоджено 12 будинків - Черкаська ОВА

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Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору в м. Сміла Черкаської області, за попередньою інформацією, постраждали шість людей, пошкоджено 12 будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Унаслідок ворожої атаки маємо влучання ракети в житловий сектор. За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків. Наразі шестеро постраждалих. На місці працюють усі служби", - написав Табурець у телеграм-каналі в п'ятницю.

 

Теги: #удар #сміла

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