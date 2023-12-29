Окупанти вдарили по житловому сектору в Смілі, постраждали 6 осіб, пошкоджено 12 будинків - Черкаська ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору в м. Сміла Черкаської області, за попередньою інформацією, постраждали шість людей, пошкоджено 12 будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Унаслідок ворожої атаки маємо влучання ракети в житловий сектор. За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків. Наразі шестеро постраждалих. На місці працюють усі служби", - написав Табурець у телеграм-каналі в п'ятницю.