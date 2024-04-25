Унаслідок обстрілу Сміли постраждали шість осіб - ДСНС
Російські окупанти вранці в четвер, 25 квітня, завдали ракетного удару по місту Сміла Черкаської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також вибило вікна в сусідніх багатоповерхівках. По допомогу до медиків звернулися шестеро жителів. Від госпіталізації вони відмовилися", - зазначено в повідомленні ДСНС.
На місці події працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також рятувальники та сапери ДСНС.
Як повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури, ворог застосував крилату ракету "Іскандер".
"Унаслідок ракетного удару в Черкаському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.
Розмір завданих збитків, зокрема довкіллю, встановлюється.