Унаслідок обстрілу Сміли постраждали шість осіб - ДСНС

Фото: ДСНС

Російські окупанти вранці в четвер, 25 квітня, завдали ракетного удару по місту Сміла Черкаської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також вибило вікна в сусідніх багатоповерхівках. По допомогу до медиків звернулися шестеро жителів. Від госпіталізації вони відмовилися", - зазначено в повідомленні ДСНС.

На місці події працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також рятувальники та сапери ДСНС.

Як повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури, ворог застосував крилату ракету "Іскандер".

"Унаслідок ракетного удару в Черкаському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.

Розмір завданих збитків, зокрема довкіллю, встановлюється.