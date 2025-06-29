Інтерфакс-Україна
Події
08:29 29.06.2025

У Смілі через ворожий обстріл постраждало шестеро людей, одна з них дитина – ОВА

1 хв читати

Внаслідок нічної масштабної атаки в місті Сміла (Черкаська область) маємо шістьох постраждалих, одна них - одна дитина, повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на місто. Поруч із містянами всі потрібні служби. На місці координуємось. Розгорнутий оперативний штаб. Маємо шістьох потерпілих. З них - одна дитина. Їм надають необхідну допомогу. За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій", - написав Табурець в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/14298

Теги: #атака #сміла #черкащина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 29.06.2025
Російський "Шахед" влучив по обʼєкту інфраструктури в Миколаїві – ОВА

Російський "Шахед" влучив по обʼєкту інфраструктури в Миколаїві – ОВА

07:43 29.06.2025
Ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами

Ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами

05:16 29.06.2025
Унаслідок атаки РФ на Черкащині постраждали троє осіб

Унаслідок атаки РФ на Черкащині постраждали троє осіб

00:31 29.06.2025
Росіяни атакували гуманітарний автобус в Дніпропетровській області

Росіяни атакували гуманітарний автобус в Дніпропетровській області

14:18 18.06.2025
Військовий з Черкащини наводив ворожі ракети на українських бійців у чотирьох областях - ДБР

Військовий з Черкащини наводив ворожі ракети на українських бійців у чотирьох областях - ДБР

09:43 04.05.2025
На Черкащині внаслідок атаки ворожих дронів є пошкодження, над областю знищено 15 БпЛА – ОВА

На Черкащині внаслідок атаки ворожих дронів є пошкодження, над областю знищено 15 БпЛА – ОВА

10:22 11.02.2025
На Черкащині в результаті російських ударів постраждали двоє людей

На Черкащині в результаті російських ударів постраждали двоє людей

13:48 14.10.2024
За останній тиждень Черкащина зустріла два евакпоїзди з Донеччини

За останній тиждень Черкащина зустріла два евакпоїзди з Донеччини

10:31 11.09.2024
На Черкащині затримано підозрюваного у побитті ветерана в Смілі

На Черкащині затримано підозрюваного у побитті ветерана в Смілі

19:53 10.09.2024
У побитті військового підозрюють жителя Сміли - Офіс генпрокурора

У побитті військового підозрюють жителя Сміли - Офіс генпрокурора

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

ОСТАННЄ

Унаслідок масованого обстрілу Івано-Франківську є постраждала

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

Іран розпочав ремонт на ядерному об'єкті в Натанзі після ударів США

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

У Британії вилучили одну з рекордних партій кокаїну на майже GBP100 млн

У багатьох містах Німеччини пройшли ЛГБТ-прайди з тисячами учасників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА