У Смілі через ворожий обстріл постраждало шестеро людей, одна з них дитина – ОВА

Внаслідок нічної масштабної атаки в місті Сміла (Черкаська область) маємо шістьох постраждалих, одна них - одна дитина, повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на місто. Поруч із містянами всі потрібні служби. На місці координуємось. Розгорнутий оперативний штаб. Маємо шістьох потерпілих. З них - одна дитина. Їм надають необхідну допомогу. За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій", - написав Табурець в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/14298