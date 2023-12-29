Події

17:32 29.12.2023

Кількість постраждалих від ракетного удару в Смілі збільшилася до дев’яти людей

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Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Смілі (Черкаська обл.) зросла до дев'яти, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Смілі Черкаської області рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару: відомо вже про дев’ятьох постраждалих", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 29 грудня ракета влучила у приватні будинки в місті Сміла. Серед постраждалих - дитина. Також пошкоджено 51 приватний будинок.

Рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель. На місці працюють усі екстрені служби.

Теги: #сміла

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