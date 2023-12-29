Події

15:58 29.12.2023

У Києві знайдено п’ятого загиблого внаслідок ракетної атаки, постраждалих уже 30

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П'ятеро людей загинули та 30 дістали поранень і травм унаслідок ракетного обстрілу Києва російськими окупантами в п'ятницю вранці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"На жаль, рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Отже, кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до п’яти. Станом на 15:35 у Києві внаслідок ракетного удару загинули п’ять осіб; постраждали 30 осіб", - повідомляється в телеграм-каналі військової адміністрації столиці.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 29 постраждалих унаслідок ракетного удару.

Теги: #київ

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