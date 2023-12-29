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15:02 29.12.2023

Умєров: Очевидно, що з такими запасами ракет, які є у РФ, атаки можуть і будуть продовжуватися

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Умєров: Очевидно, що з такими запасами ракет, які є у РФ, атаки можуть і будуть продовжуватися

Міністр оборони України Рустем Умєров, коментуючи масовану російську атаку по Україні, заявив, що з такими запасами ракет, які є у держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати атакувати.

"Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання. Дякую кожному солдату та офіцеру наших сил ППО, які власним професіоналізмом зривають підступні плани ворога, щоб зламати нашу волю до боротьби до перемоги. Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", - написав Умєров у фейсбуці.

Він наголосив, що Міноборони продовжує роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.

Умєров також зазначив, що багато місяців росіяни накопичували ракети для здійснення цієї атаки. 

Теги: #атаки #ракети #умєров

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