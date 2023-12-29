У Києві знайдено четвертого загиблого внаслідок ракетної атаки

Чотири людини загинули внаслідок ракетного обстрілу Києва російськими окупантами в п'ятницю вранці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Таким чином кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомляється в телеграм-каналі військової адміністрації Києва.

Раніше повідомляли про трьох загиблих і 29 постраждалих унаслідок ракетного удару.