НАТО 300 разів перехоплювало літаки РФ над повітряним простором альянсу у 2023 р.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в усій Європі понад 300 разів піднімалися в повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближалися до повітряного простору Північноатлантичного союзу.

Більшість перехоплень відбувалися над Балтійським морем, повідомляє в п'ятницю штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору.

В альянсі нагадали, що місії з повітряного патрулювання вимагають, щоб літаки союзників піднімалися в повітря за появи ознак того, що "російські військові літаки непередбачуваним чином наближаються до повітряного простору союзників".

"Уздовж східного флангу НАТО російські військові літаки неодноразово не передавали код транспондера, що вказує їхнє становище та висоту, не надавали план польоту і не спілкувалися з авіадиспетчерами. Переважна більшість повітряних перехоплень були безпечними та професійними. Порушення повітряного простору НАТО російськими військовими літаками залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними", - деталізується в повідомленні.

Коментуючи ці факти, виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Вайт заявив: "Війна Росії проти України створила найнебезпечнішу ситуацію з безпекою в Європі за останні десятиліття. Винищувачі НАТО цілодобово перебувають на чергуванні, готові піднятися в повітря в разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших союзників. Повітряна поліція - це важливий спосіб, за допомогою якого НАТО гарантує безпеку наших союзників".

У штаб-квартирі альянсу зазначили, що від початку війни Росії проти України НАТО суттєво посилила свою протиповітряну оборону на східному фланзі, зокрема за рахунок більшої кількості винищувачів, спостережних польотів і наземної протиповітряної оборони. Після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі, розташованій дуже близько до території НАТО, союзники перекинули в Румунію додаткові винищувачі. У жовтні, після того як у Балтійському морі стався розрив підводних трубопроводів, НАТО направила в регіон додаткові сили. Цього року НАТО також провела свої найбільші за всю історію повітряні навчання, в яких понад 250 літаків пройшли підготовку для колективної оборони Північноатлантичного союзу в рамках Air Defender 23.