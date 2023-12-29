Події

14:35 29.12.2023

НАТО 300 разів перехоплювало літаки РФ над повітряним простором альянсу у 2023 р.

2 хв читати
НАТО 300 разів перехоплювало літаки РФ над повітряним простором альянсу у 2023 р.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в усій Європі понад 300 разів піднімалися в повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближалися до повітряного простору Північноатлантичного союзу.

Більшість перехоплень відбувалися над Балтійським морем, повідомляє в п'ятницю штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору.

В альянсі нагадали, що місії з повітряного патрулювання вимагають, щоб літаки союзників піднімалися в повітря за появи ознак того, що "російські військові літаки непередбачуваним чином наближаються до повітряного простору союзників".

"Уздовж східного флангу НАТО російські військові літаки неодноразово не передавали код транспондера, що вказує їхнє становище та висоту, не надавали план польоту і не спілкувалися з авіадиспетчерами. Переважна більшість повітряних перехоплень були безпечними та професійними. Порушення повітряного простору НАТО російськими військовими літаками залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними", - деталізується в повідомленні.

Коментуючи ці факти, виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Вайт заявив: "Війна Росії проти України створила найнебезпечнішу ситуацію з безпекою в Європі за останні десятиліття. Винищувачі НАТО цілодобово перебувають на чергуванні, готові піднятися в повітря в разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших союзників. Повітряна поліція - це важливий спосіб, за допомогою якого НАТО гарантує безпеку наших союзників".

У штаб-квартирі альянсу зазначили, що від початку війни Росії проти України НАТО суттєво посилила свою протиповітряну оборону на східному фланзі, зокрема за рахунок більшої кількості винищувачів, спостережних польотів і наземної протиповітряної оборони. Після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі, розташованій дуже близько до території НАТО, союзники перекинули в Румунію додаткові винищувачі. У жовтні, після того як у Балтійському морі стався розрив підводних трубопроводів, НАТО направила в регіон додаткові сили. Цього року НАТО також провела свої найбільші за всю історію повітряні навчання, в яких понад 250 літаків пройшли підготовку для колективної оборони Північноатлантичного союзу в рамках Air Defender 23.

 

Теги: #рф #нато #літаки #повітряний_простір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 29.12.2023
Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони

Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони

23:50 28.12.2023
РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

21:28 28.12.2023
В АРМА передані активи російських олігархів на 11,5 млрд грн

В АРМА передані активи російських олігархів на 11,5 млрд грн

03:45 28.12.2023
Після удару по "Новочеркаську" РФ відправила колону зерновозів із Феодосії до Керчі

Після удару по "Новочеркаську" РФ відправила колону зерновозів із Феодосії до Керчі

23:14 27.12.2023
Обміни полоненими між Україною та РФ від серпня проходять як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але їх не показують публічно

Обміни полоненими між Україною та РФ від серпня проходять як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але їх не показують публічно

15:30 27.12.2023
IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

14:45 27.12.2023
СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

07:27 26.12.2023
Повітряні сили ЗС України знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель ЧФ РФ у Криму

Повітряні сили ЗС України знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель ЧФ РФ у Криму

04:35 26.12.2023
Українські військові ліквідували російський десантний корабель "Новочеркаськ" - Олещук

Українські військові ліквідували російський десантний корабель "Новочеркаськ" - Олещук

03:43 26.12.2023
Іспанія відправить військову місію до Словаччини для захисту східного флангу НАТО

Іспанія відправить військову місію до Словаччини для захисту східного флангу НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві знайдено четвертого загиблого внаслідок ракетної атаки

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до шести - ОВА

Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох - Кличко

ОСТАННЄ

Президент звільнив голову Тернопільської ОДА

Умєров: Очевидно, що з такими запасами ракет, які є у РФ, атаки можуть і будуть продовжуватися

У Києві знайдено четвертого загиблого внаслідок ракетної атаки

Ігнат про невпізнаний об'єкт над Польщею: Ще один сигнал для наших партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до шести - ОВА

Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох - Кличко

У Дніпрі внаслідок обстрілу вибито понад 2,5 тис. вікон - мер

Унаслідок російського обстрілу загинула вчителька із Запоріжжя та пошкоджені десятки навчальних закладів у всій країні - Лісовий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА