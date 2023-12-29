Київ закликає міжнародну спільноту об'єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство об'єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу, наголошуючи, що жодні розмови про "перемир'я", "втому", "перемовини" не зупинять російської агресії, а лише роздмухуватимуть її масштаби.

"Російські війська воюють із українськими жінками, дітьми, літніми людьми, цивільним населенням. Злочини, які сьогодні скоїла Росія в Україні – її помста за неможливість переломити хід боротьби на полі бою із українськими силами оборони. Закликаємо міжнародну спільноту обʼєднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу. Жодні розмови про "перемир'я", "тимчасову відмову від територій", "втому", "переговори" та інші "поступки" не зупинять російської агресії, а лише роздмухуватимуть її масштаби", - йдеться в заяві МЗС України.

У відомстві наголосили, що Росія не розглядає жодних інших сценаріїв, окрім як повного знищення України.

МЗС подякувало партнерам, які надали засоби протиповітряної та протиракетної оборони, зазначивши, що ця допомога сьогодні врятувала безліч життів.

"Єдиним можливим шляхом захистити українців є надати Україні всі необхідні військові та фінансові засоби для самозахисту. Російський терор повинен програти, а Україна – перемогти", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що вранці РФ здійснила один із наймасштабніших ракетних обстрілів по українських містах і селах за весь час повномасштабного вторгнення, а пологовий будинок, школа, квартирний будинок, дитячий садочок, пошта, станція метро, торговельний центр - це лише деякі з цивільних об'єктів, які атакувала російська армія.