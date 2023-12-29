Події

12:47 29.12.2023

Київ закликає міжнародну спільноту об'єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу

2 хв читати
Київ закликає міжнародну спільноту об'єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство об'єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу, наголошуючи, що жодні розмови про "перемир'я", "втому", "перемовини" не зупинять російської агресії, а лише роздмухуватимуть її масштаби.

"Російські війська воюють із українськими жінками, дітьми, літніми людьми, цивільним населенням. Злочини, які сьогодні скоїла Росія в Україні – її помста за неможливість переломити хід боротьби на полі бою із українськими силами оборони. Закликаємо міжнародну спільноту обʼєднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу. Жодні розмови про "перемир'я", "тимчасову відмову від територій", "втому", "переговори" та інші "поступки" не зупинять російської агресії, а лише роздмухуватимуть її масштаби", - йдеться в заяві МЗС України.

У відомстві наголосили, що Росія не розглядає жодних інших сценаріїв, окрім як повного знищення України.

МЗС подякувало партнерам, які надали засоби протиповітряної та протиракетної оборони, зазначивши, що ця допомога сьогодні врятувала безліч життів.

"Єдиним можливим шляхом захистити українців є надати Україні всі необхідні військові та фінансові засоби для самозахисту. Російський терор повинен програти, а Україна – перемогти", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що вранці РФ здійснила один із наймасштабніших ракетних обстрілів по українських містах і селах за весь час повномасштабного вторгнення, а пологовий будинок, школа, квартирний будинок, дитячий садочок, пошта, станція метро, торговельний центр - це лише деякі з цивільних об'єктів, які атакувала російська армія.

Теги: #мзс #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 29.12.2023
У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

13:29 29.12.2023
У Дніпрі внаслідок обстрілу вибито понад 2,5 тис. вікон - мер

У Дніпрі внаслідок обстрілу вибито понад 2,5 тис. вікон - мер

13:21 29.12.2023
Унаслідок російського обстрілу загинула вчителька із Запоріжжя та пошкоджені десятки навчальних закладів у всій країні - Лісовий

Унаслідок російського обстрілу загинула вчителька із Запоріжжя та пошкоджені десятки навчальних закладів у всій країні - Лісовий

12:36 29.12.2023
Генпрокурор: Унаслідок масованої ракетної атаки 16 людей загинули, 97 поранені, серед них щонайменше двоє дітей

Генпрокурор: Унаслідок масованої ракетної атаки 16 людей загинули, 97 поранені, серед них щонайменше двоє дітей

12:21 29.12.2023
В ООН засудили удари РФ: Для народу України це ще один неприйнятний приклад жахливої реальності, з якою він стикається

В ООН засудили удари РФ: Для народу України це ще один неприйнятний приклад жахливої реальності, з якою він стикається

11:35 29.12.2023
Унаслідок обстрілів росіян укотре постраждала прифронтова ТЕС "ДТЕК"

Унаслідок обстрілів росіян укотре постраждала прифронтова ТЕС "ДТЕК"

11:21 29.12.2023
В Одесі троє загиблих від російського ракетного удару - обладміністрація

В Одесі троє загиблих від російського ракетного удару - обладміністрація

11:16 29.12.2023
Ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, збито 27 "Шахедів" і 87 ракет Х-101/Х-555/Х-55 - Залужний

Ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, збито 27 "Шахедів" і 87 ракет Х-101/Х-555/Х-55 - Залужний

11:13 29.12.2023
Окупанти обстріляли Конотоп і 11 сіл у Сумській та Чернігівській областях за добу, поранено трьох людей - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Конотоп і 11 сіл у Сумській та Чернігівській областях за добу, поранено трьох людей - ОК "Північ"

11:07 29.12.2023
У Києві під завалами складу залишаються 10 осіб - КМВА

У Києві під завалами складу залишаються 10 осіб - КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до шести - ОВА

Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох - Кличко

Генпрокурор: Унаслідок масованої ракетної атаки 16 людей загинули, 97 поранені, серед них щонайменше двоє дітей

ОСТАННЄ

НАТО 300 разів перехоплювало літаки РФ над повітряним простором альянсу у 2023 р.

Ігнат про невпізнаний об'єкт над Польщею: Ще один сигнал для наших партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до шести - ОВА

Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох - Кличко

У Києві з-під завалів витягнули тіло другого загиблого - мер

Суд дозволив спецрозслідування стосовно заступника голови Держдуми РФ - ДБР

Кількість постраждалих унаслідок удару по Києву зросла до 28 - Кличко

У небо Польщі з боку України вранці увійшов непізнаний повітряний об'єкт

Російські міни загрожують цивільним суднам у Чорному морі, але не перешкоджатимуть роботі гуманітарного коридору - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА