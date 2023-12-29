У Києві перекрито кілька доріг і перехресть, а також один із виходів на метро "Лук'янівська" - влада

Рух транспорту перекрито за кількома адресами в Києві у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на Київ і забезпеченням охорони місць надзвичайних подій, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

За словами начальника військової адміністрації Сергія Попка, перекрито перехрестя вулиць Миколи Ушакова та Академіка Єфремова, перехрестя вулиць Чорнобильської та Ірпінської, вулицю Юрія Іллєнка між вулицями Довнар-Запольського та Глибочицької.

Обмежено також рух на вул. Новокостянтинівській на розворот у бік вул. Квартальної, транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з проспектом Бандери або на перехресті вулиць Куренівської та Скляренка.

Як повідомляють у телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації, тимчасово закрито один із виходів на станції метро "Лук'янівська", вестибюль якої було пошкоджено ракетним ударом. "Унаслідок пошкодження вестибюлю ст. м. "Лукʼянівська" потерпілих немає, вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений. Натомість працює вихід у напрямку торгового центру "Квадрат". Наразі станція відновила роботу для перевезень пасажирів", - ідеться в повідомленні.

За даними КМДА, під час ранкової масованої ракетної атаки на станціях метрополітену перебували кілька тисяч осіб, а під час нічних тривог - понад 2,5 тис.