Події

10:49 29.12.2023

Унаслідок російської атаки по Дніпру п'ятеро людей загинули, 22 постраждали - ОВА

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Унаслідок російської атаки по Дніпру п'ятеро людей загинули, 22 постраждали - ОВА

Унаслідок російської атаки по Дніпру п'ятеро людей загинули, 22 людей звернулися по медичну допомогу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Станом на зараз уже п'ятеро людей загинули (одна людина загинула в лікарні), понад 22 людини звернулися до лікарні щодо надання медичної допомоги. Але ця цифра постійно збільшується", - сказав Лисак в ефірі телемарафону.

Крім того, він повідомив, що серед постраждалих є одна дитина - 1,5 року - з осколковим пораненням обличчя.

Говорячи про атаку по пологовому будинку в місті, Лисак зазначив, що породіллі не постраждали, оскільки зреагували на повітряну тривогу.

За його інформацією, теплопостачання немає в 56 будинках на поточний момент, але служби вже працюють, і до кінця дня подача має відновитися. З електропостачанням перебоїв немає, транспорт працює у звичайному режимі, додали в ОВА.

Теги: #жертви #дніпро #обстріли

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