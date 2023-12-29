Події

08:14 29.12.2023

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 13 танків, 18 бронемашин, 26 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 26 безпілотників, 42 одиниці авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 357520 (+850) осіб, танків - 5953 (+13) од, бойових броньованих машин - 11033 (+18) од, артилерійських систем - 8417 (+26) од, РСЗВ - 938 (+3) од, засоби ППО - 620 (+3) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36), крилаті ракети - 1620 (+0), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35) од, спеціальна техніка - 1254 (+7)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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