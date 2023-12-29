За добу авіація Сил оборони атакувала 17 районів скупчення сил противника - Генштаб

Минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по 2 зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 станції РЕБ, 2 зенітно-ракетні комплекси та 6 складів боєприпасів противника.