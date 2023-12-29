За добу було 53 бойові зіткнення, Сили оборони стримують ворога поблизу Мар'їнки - Генштаб

За минулу добу відбулося 53 бойових зіткнення, Сили оборони стримують ворога біля Мар'їнки, повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області.

На лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 14 атак на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку наші воїни стримують ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

На шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки на південь від Новодарівки, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч і відступив.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.