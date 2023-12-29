Події

07:26 29.12.2023

Війська РФ за добу завдали чотирьох ракетних і 86 авіаударів

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Війська РФ за добу завдали чотирьох ракетних і 86 авіаударів

Ворог завдав 4 ракетних і 86 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

Крім того, минулої доби ввечері російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною знищено 18 ударних БПЛА.

Також, у поточну добу російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Глушківка Харківської області; Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне, Новобахмутівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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