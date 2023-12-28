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23:27 28.12.2023

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

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Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що дискусії щодо законопроекту про мобілізацію будуть фаховими, а не популістськими.

"Я думаю, що цьому (розгляду законопроєкту на пленарному засіданні - ІФ) передуватимуть великі дискусії, насамперед, на рівні комітету. Я дуже хочу, щоб ці дискусії були професійними, не політичними, не популістичними... Це початок дискусії. Я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на правильне рішення", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в четвер увечері.

На думку спікера парламенту, має бути вироблена чітка, збалансована, правильна державна політика, яка може забезпечити перемогу у війні.

"Зрештою, ми маємо зрозуміти: так, це жорсткі заходи, але, повірте мені, що роликами з псом-патроном цю війну виграти неможливо... Ми маємо для себе чітко зрозуміти, що війну може виграти тільки єдність українців", - зазначив Стефанчук.

Водночас він наголосив, що під час роботи над законопроєктом народні депутати дослухатимуться до позиції військових, Генерального штабу, Міністерства оборони, Кабінету міністрів.

Відповідаючи на запитання, наскільки законними є заходи, запропоновані в проєкті документа щодо осіб, які перебувають за кордоном і підпадають під мобілізацію, Стефанчук сказав: "У нас є обов'язок захищати Вітчизну. Цей обов'язок чітко визначений у Конституції України. І цей обов'язок стосується кожного громадянина України. Не того громадянина, який залишився в Україні. Не того громадянина, який зараз перебуває на передовій, а кожного громадянина України".

За словами спікера, Ізраїль ставив подібне питання набагато жорсткіше: "Якщо ти не повертаєшся, ти взагалі можеш позбутися громадянства Ізраїлю. Тому що це обов'язок громадянина. Мені здається, що версія, запропонована зараз урядом у цьому законопроєкті, набагато м'якша... Але особа, яка не виконує своїх основних обов'язків, має отримати якусь реакцію з боку держави".

Спікер нагадав, що профільний комітет Верховної Ради згідно з регламентом зможе розглянути законопроєкт не раніше ніж за 14 днів після його реєстрації, яка була 25 грудня. За його словами, за цей час у парламенті можуть бути зареєстровані альтернативні законопроекти.

Теги: #рада #україна #мобілізація

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