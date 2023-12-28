Зеленський обговорив Формулу миру з Папою Римським Франциском
Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з Папою Римським Франциском.
"Щойно говорив із Його Святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців із Різдвом, за побажання справедливого миру для всіх нас", - сказав Зеленський у відеозверненні в четвер.
"Обговорив нашу спільну роботу щодо Формули миру. Понад 80 країн уже в процесі на рівні власних представників. Буде більше", - зазначив він.
Зеленський висловив подяку "Ватикану за підтримку нашої роботи".