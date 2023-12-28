Окупанти за добу завдали два ракетних і 40 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетних і 40 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 33 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки... Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Глушківки Харківської області, Серебрянського лісництва, населених пунктів Невське, Новолюбівка Луганської області, Терни, Криниці, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне та Старомайорське Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області та Херсон.