Події

20:04 28.12.2023

Окупанти за добу завдали два ракетних і 40 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

1 хв читати
Окупанти за добу завдали два ракетних і 40 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетних і 40 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 33 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки... Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Глушківки Харківської області, Серебрянського лісництва, населених пунктів Невське, Новолюбівка Луганської області, Терни, Криниці, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне та Старомайорське Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області та Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 28.12.2023
ЗС України завдали ударів по 19 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

ЗС України завдали ударів по 19 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

19:47 28.12.2023
Окупанти 13 разів безуспішно атакували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 21 атаку

Окупанти 13 разів безуспішно атакували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 21 атаку

10:53 28.12.2023
Російські війська, ймовірно, повернули позиції на захід від Вербового, відвойовані ЗСУ влітку - ISW

Російські війська, ймовірно, повернули позиції на захід від Вербового, відвойовані ЗСУ влітку - ISW

07:59 28.12.2023
Кількість втрат окупантів за добу становила 920 осіб - Генштаб

Кількість втрат окупантів за добу становила 920 осіб - Генштаб

07:23 28.12.2023
Росіяни за добу здійснили 1 ракетний і 77 авіаударів, а також 51 обстріл із РСЗВ

Росіяни за добу здійснили 1 ракетний і 77 авіаударів, а також 51 обстріл із РСЗВ

07:23 28.12.2023
Сили оборони за добу відбили ворожі атаки на семи напрямках, найбільше - на авдіївському

Сили оборони за добу відбили ворожі атаки на семи напрямках, найбільше - на авдіївському

19:50 27.12.2023
Українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження противника

Українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження противника

19:49 27.12.2023
Росіяни за добу завдали 67 авіаційних ударів по території України

Росіяни за добу завдали 67 авіаційних ударів по території України

19:47 27.12.2023
На лінії фронту за добу відбулося 49 бойових зіткнень

На лінії фронту за добу відбулося 49 бойових зіткнень

09:54 27.12.2023
Від початку повномасштабної війни РФ вчинила 465 хімічних атак, із них 81 - у грудні - Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни РФ вчинила 465 хімічних атак, із них 81 - у грудні - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти вбили трьох українських військовополонених - ДШВ ЗСУ

Зеленський підписав закон про розширення переліку осіб, які мають право отримувати одноразову грошову допомогу

Росіяни обстріляли село в Запорізькій області: дві людини загинули, троє поранені - ОВА

Жителі Миргорода чули звук вибуху під час повітряної тривоги

Просідання будівлі дитсадка в Шевченківському районі Києва може бути пов'язане з порушеннями під час будівництва укриття - прокуратура

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив Формулу миру з Папою Римським Франциском

Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

Зеленський підписав закон про вдосконалення процедур суддівської кар'єри

БЕБ здійснило 6 обшуків у компаніях одеського бізнесмена, який потрапив під санкції за контрабанду

Єрмак і Сіярто обговорили майбутню зустріч Зеленського й Орбана

Російські окупанти вбили трьох українських військовополонених - ДШВ ЗСУ

У Львові двох чоловіків засудили до довічного ув'язнення за вбивство подружжя пенсіонерів

Висунуто підозру Червінському у спробі заволодіти $100 тис., видаючи себе за чиновника ДФС

Зеленський підписав закон про розширення переліку осіб, які мають право отримувати одноразову грошову допомогу

Росіяни обстріляли село в Запорізькій області: дві людини загинули, троє поранені - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА