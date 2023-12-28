Окупанти 13 разів безуспішно атакували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 21 атаку

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч і зазнав значних втрат. Українські воїни стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 42 бойових зіткнення. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку.

"На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак у районах Первомайського та Невельського на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ... На куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки на Харківщині", - ідеться в повідомленні.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області. "На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників... На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників", - повідомляється у зведенні.

На лиманському та шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.