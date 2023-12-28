Події

12:16 28.12.2023

У Нацполіції закликають українців провести свята в колі близьких і виходити в комендантську годину лише за нагальної потреби

2 хв читати
У Нацполіції закликають українців провести свята в колі близьких і виходити в комендантську годину лише за нагальної потреби

У Національній поліції України закликають українців не порушувати комендантської години в новорічні свята, але зазначають, що з розумінням поставляться до перебування на вулиці за нагальної потреби.

"Наскільки мені відомо, Київська та обласна військові адміністрації не мають наміру змінювати графік комендантської години... У нас достатньо впродовж останніх двох років "пригод", тому звертаюсь до громадян, щоб провели свята в колі сім'ї, близьких, друзів. Не треба виходити і порушувати комендантську годину", - сказав начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв на брифінгу в четвер у Києві.

Він наголосив, що поліція реагуватиме на порушників комендантської години, однак додав: "Ми з розумінням ставитимемося до тих, хто порушує комендантську годину в разі крайньої необхідності".

Ахрамєєв також повідомив, що буде жорстка реакція на роботу розважальних закладів у комендантську годину. "Не той, напевно, нині час, щоб так святкувати... якщо на 102 надходитимуть заяви і повідомлення щодо гучних святкувань у закладах, будемо жорстко реагувати", - наголосив він.

Окрім того, начальник департаменту нагадав про адміністративну та кримінальну відповідальність за продаж і використання піротехнічних засобів і закликав не сідати за кермо в нетверезому стані. "Будуть посилені наряди на автошляхах", - додав він.

Ахрамєєв уточнив, що 24-25 грудня у всій Україні було зафіксовано майже 800 випадків керування транспортним засобом у нетверезому стані, що суттєво не відрізняється від інших вихідних днів.

Говорячи загалом про святкування українцями Різдва Христового 25 грудня, начальник департаменту наголосив, що воно минуло без серйозних порушень. "Велика кількість громадян вирішила святкувати 25 грудня Різдво Христове - майже 10 млн громадян відвідали біля 7 тис. культових споруд", - уточнив він.

За словами Ахрамєєва, загалом Національна поліція забезпечила правопорядок і не допустила конфліктних ситуацій на міжконфесійному ґрунті.

"Передбачаємо, що деяка категорія людей святкуватиме 6-7 січня.... Також забезпечуватимемо правопорядок і наближатимемо наряди до релігійних споруд", - додав начальник департаменту.

Теги: #поліція #свята #комендантська_година #новорічна_ніч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 28.12.2023
В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

09:02 28.12.2023
З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

14:50 26.12.2023
У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в присутності дітей

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в присутності дітей

19:12 25.12.2023
У період новорічних свят чергування в посиленому режимі нестимуть 20 тис. поліцейських і 7 тис. рятувальників

У період новорічних свят чергування в посиленому режимі нестимуть 20 тис. поліцейських і 7 тис. рятувальників

18:03 25.12.2023
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі - Патрульна поліція

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі - Патрульна поліція

18:40 24.12.2023
Українців закликали не втрачати пильності через тривалість атак РФ під час різдвяних свят

Українців закликали не втрачати пильності через тривалість атак РФ під час різдвяних свят

13:30 24.12.2023
У Кременчуці у квартирі вибухнула граната, постраждав чоловік - поліція

У Кременчуці у квартирі вибухнула граната, постраждав чоловік - поліція

14:08 22.12.2023
В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

13:49 20.12.2023
Чиновникам Ужгородської міськради та підряднику повідомлено про підозру в розкраданні бюджетних коштів - Нацполіція

Чиновникам Ужгородської міськради та підряднику повідомлено про підозру в розкраданні бюджетних коштів - Нацполіція

12:48 19.12.2023
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав рапорт про відставку

Заступник голови Нацполіції Тишлек подав рапорт про відставку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

Кількість втрат окупантів за добу становила 920 осіб - Генштаб

ОСТАННЄ

Під російський обстріл із РСЗВ потрапили люди біля пункту видачі харчування у Вовчанську - ДСНС

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Найближчими днями в Україні залишатиметься тепла погода, у більшості областей без опадів

Унаслідок ворожого авіаудару на Харківщині поранено жінку, є витік газу в пошкоджених будинках

FlixBus у 2024 р. запланував збільшити кількість маршрутів з України на 10-15, додавши поїздки до нових країн

Понад 37 тис. українських сімей отримали "Пакунок малюка" у 2023 році

В одному з дитсадків Шевченківського району Києва просіла частина стіни

Комітет етики Нацагентства з якості вищої освіти виявив плагіат у дисертації Шкарлета

McDonald's відкрив новий ресторан на автодорозі в Стоянці поблизу Києва

Російські війська, ймовірно, повернули позиції на захід від Вербового, відвойовані ЗСУ влітку - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА