У Нацполіції закликають українців провести свята в колі близьких і виходити в комендантську годину лише за нагальної потреби

У Національній поліції України закликають українців не порушувати комендантської години в новорічні свята, але зазначають, що з розумінням поставляться до перебування на вулиці за нагальної потреби.

"Наскільки мені відомо, Київська та обласна військові адміністрації не мають наміру змінювати графік комендантської години... У нас достатньо впродовж останніх двох років "пригод", тому звертаюсь до громадян, щоб провели свята в колі сім'ї, близьких, друзів. Не треба виходити і порушувати комендантську годину", - сказав начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв на брифінгу в четвер у Києві.

Він наголосив, що поліція реагуватиме на порушників комендантської години, однак додав: "Ми з розумінням ставитимемося до тих, хто порушує комендантську годину в разі крайньої необхідності".

Ахрамєєв також повідомив, що буде жорстка реакція на роботу розважальних закладів у комендантську годину. "Не той, напевно, нині час, щоб так святкувати... якщо на 102 надходитимуть заяви і повідомлення щодо гучних святкувань у закладах, будемо жорстко реагувати", - наголосив він.

Окрім того, начальник департаменту нагадав про адміністративну та кримінальну відповідальність за продаж і використання піротехнічних засобів і закликав не сідати за кермо в нетверезому стані. "Будуть посилені наряди на автошляхах", - додав він.

Ахрамєєв уточнив, що 24-25 грудня у всій Україні було зафіксовано майже 800 випадків керування транспортним засобом у нетверезому стані, що суттєво не відрізняється від інших вихідних днів.

Говорячи загалом про святкування українцями Різдва Христового 25 грудня, начальник департаменту наголосив, що воно минуло без серйозних порушень. "Велика кількість громадян вирішила святкувати 25 грудня Різдво Христове - майже 10 млн громадян відвідали біля 7 тис. культових споруд", - уточнив він.

За словами Ахрамєєва, загалом Національна поліція забезпечила правопорядок і не допустила конфліктних ситуацій на міжконфесійному ґрунті.

"Передбачаємо, що деяка категорія людей святкуватиме 6-7 січня.... Також забезпечуватимемо правопорядок і наближатимемо наряди до релігійних споруд", - додав начальник департаменту.