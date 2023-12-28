Події

07:23 28.12.2023

Росіяни за добу здійснили 1 ракетний і 77 авіаударів, а також 51 обстріл із РСЗВ

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Росіяни за добу здійснили 1 ракетний і 77 авіаударів, а також 51 обстріл із РСЗВ

Ворог здійснив 1 ракетний і 77 авіаційних ударів, а також 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 07.00 четверга.

Повідомляється, що минулої доби ввечері російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 5 БПЛА типу "Shahed-136/131". Сили оборони знищили 4 ударних БПЛА.

Також поточної доби загарбники завдали чергового авіаудару 3 БпЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали також Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Новомихайлівка, Золота Нива Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Дудчани та Новоберислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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