Сили оборони за добу відбили ворожі атаки на семи напрямках, найбільше - на авдіївському

Сили оборони України за добу відбили ворожі атаки на семи напрямках, найбільше - на авдіївському, повідомляє Генеральний штаб станом на 7:00 ранкового зведення в четвер.

"За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та на схід від Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога біля Серебрянського лісництва Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону української армії.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 15 атак на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де українськими захисниками відбито 3 атаки.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч і відступив.