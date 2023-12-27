Події

23:19 27.12.2023

Обмінний фонд з кінця літа поповнився не так суттєво, як хотілося б Україні

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Обмінний фонд з кінця літа поповнився не так суттєво, як хотілося б Україні

Обмінний фонд полоненими в Україні з кінця літа 2023 року поповнився не настільки суттєво, як це було б необхідно, повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Поповнився, але знову ж таки не настільки суттєво, як би нам хотілося", – сказав омбудсмен в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UA разом" у середу.

Лубінець пов'язує це, зокрема, з пропагандистською роботою РФ, у зв'язку з чим не так багато російських військових здаються в полон.

"Тобто там поширюється інформація про те, що їм не можна здаватися в полон, тому що їх там (в Україні - ІФ-У) намагатимуться, вбиватимуть, що не слід вірити українській стороні, оскільки ніколи ніхто не повертається з полону. А також... у нас є інформація, що росіяни роблять навіть такі показові страти серед своїх військових, щоб ніхто навіть не думав здаватися в полон", – уточнив він.

Теги: #фонд #україна #обмінний #поповнення

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