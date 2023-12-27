Події

22:33 27.12.2023

Українські військовополонені у дуже поганому фізичному стані перебувають на території Росії

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Українські військовополонені у дуже поганому фізичному стані перебувають на території Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про поганий фізичний стан українських військовополонених, які перебувають на території Російської Федерації.

"(Українські військовополонені на території Росії – ІФ-У) у дуже поганому фізичному стані. Я про це також сказав Москальковій (омбудсмену РФ – ІФ-У), що зверніть увагу, просто порівняйте дві фотографії. Ми публічно домовилися, що російська сторона показує одну фотографію, де вони звертаються, ми показуємо також одну фотографію: на їх фотографії – двоє військовополонених, на нашій – один, але ви можете навіть порівняти: просто поставте ці дві фотографії поруч і зверніть увагу, в якому фізичному стані наші. всі побачать, що вони дуже схудли. Як не фахівець, я можу говорити про десятки втрачених кілограмів. І росіянин досить непогано виглядає", – сказав омбудсмен в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у середу.

За його словами, російський омбудсмен у відповідь на це пояснила, що "Російська Федерація робить все згідно з Женевськими конвенціями, тобто захищаються всі права".

У листопаді Лубінець повідомляв про те, що омбудсмени України та РФ на умовах взаємних домовленостей відвідали по 119 полонених військовослужбовців.

Теги: #україна #стан #військовополонені #лубінець

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