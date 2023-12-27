Ігнат спростував заяву про перебування F-16 в Україні

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що американських винищувачів F-16 ще поки що немає в країні, незважаючи на опубліковані раніше в ЗМІ матеріали про їхнє нібито перебування тут.

"Американське видання Newsweek опублікувало матеріал "ні про що" з неймовірними припущеннями щодо перебування F-16 в Україні і навіть їхньої ймовірної причетності до знищення шести російських літаків", - написав він у соцмережі фейсбук.

На його думку, "це великий шанс для хайпу наших телеграм-каналів і різних медіа, яким плювати на власну репутацію: "Винищувачі F-16, імовірно, вже перебувають в Україні, - Newsweek із посиланням на джерела в США"

"Серйозно? Навіщо тоді я вчора 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, щоб розповісти про рашистський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їхнього перебування в Україні на даному етапі?", - зазначив речник ПС ЗСУ.

Він також оприлюднив посилання на опублікований раніше матеріал виданням Newsweek. "Матеріал висмоктаний із пальця. Хто не володіє англійською, використовуйте гугл-транслейтер!", - резюмував він.