Омбудсмен Лубінець комісару ООН Тюрку: Україна не заслужила критику за законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає незаслуженою критику України з боку верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка з приводу законопроєкту №8371 про заборону релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ) та контрольованих із Російської Федерації.

"Пан верховний комісар вважається у світі одним із найавторитетніших правозахисників, тому він і обіймає таку посаду. За цим прикладом я не вважаю, що ми заслужили на будь-яку критику. Тому що навіть ті дефініції, які використав пан Тюрк, що начебто цим законопроєктом ми заборонили одну з конфесій в Україні... Але це ж неправда", - сказав омбудсмен в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у середу.

Лубінець уточнив, що законопроєкт №8371 спрямований на те, щоб надати можливість Державній службі з етнополітики та свободи совісті звернутися "з подібною позовною заявою, і виключно український суд може це вирішити, але законопроєкт цього не вирішує".

"На мою думку, станом на зараз в Україні не відбувається жодного порушення прав вірян", - наголосив український омбудсмен.

Водночас він додав, що важливіше, щоб міжнародні інституції, створені для захисту прав людей у світі та в Україні зокрема, ефективно працювали.

Раніше верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що ухвалений у першому читанні законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, афілійованих із РПЦ, не відповідає міжнародному законодавству про захист прав людини.