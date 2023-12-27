Відновлено електропостачання жителів Херсона

Енергетики відновили електропостачання жителів Херсона, будинки яких були знеструмлені після масованого обстрілу у вівторок, повідомило міністерство енергетики в середу ввечері.

За його даними, після атаки ворога в обласному центрі без електропостачання залишалися близько 94 тис. абонентів, ще 1,7 тис. клієнтів було знеструмлено в сусідньому населеному пункті. Також були порушення в роботі Херсонської ТЕЦ, однак це не позначилося на стабільності теплопостачання.

"Наразі в Херсоні залишаються без світла близько 4 тис. клієнтів після попередніх обстрілів. Ще понад 700 абонентів - без світла внаслідок підтоплення після підриву греблі Каховської ГЕС", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 грудня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що через обстріли ворога без електропостачання залишалися 70% абонентів Херсонської області.