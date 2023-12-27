Зеленський провів наради з главами МВС, Мінфіну, Міноборони та Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський провів у середу наради з главами Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Міністерства оборони та головою Національного банку.

"Провів сьогодні й низку зустрічей із міністрами. Голова Національного банку України та міністр фінансів - питання проходження наступного року. Нарада з міністром оборони. Також нарада з міністром внутрішніх справ", - повідомив Зеленський у відеозверненні.

Зокрема, президент заслухав доповідь глави МВС щодо вчорашнього російського удару по Херсону.

За словами Зеленського, наразі всі служби працюють над відновленням енергозабезпечення міста.

"Критична інфраструктура заведена на генератори. Поступово відновлюємо нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено. Міністр внутрішніх справ доповів також про роботу всієї системи МВС. Реагування на надзвичайні ситуації, розмінування території, забезпечення зброєю і технікою наших підрозділів Нацгвардії та Нацполіції, які воюють на передовій", - зазначив він.

Глава держави також висловив співчуття рідним і близьким загиблого від російського удару в Херсоні співробітника поліції - лейтенанта Ігоря Місюні.