Події

20:12 27.12.2023

Зеленський провів наради з главами МВС, Мінфіну, Міноборони та Нацбанку

1 хв читати
Зеленський провів наради з главами МВС, Мінфіну, Міноборони та Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський провів у середу наради з главами Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Міністерства оборони та головою Національного банку.

"Провів сьогодні й низку зустрічей із міністрами. Голова Національного банку України та міністр фінансів - питання проходження наступного року. Нарада з міністром оборони. Також нарада з міністром внутрішніх справ", - повідомив Зеленський у відеозверненні.

Зокрема, президент заслухав доповідь глави МВС щодо вчорашнього російського удару по Херсону.

За словами Зеленського, наразі всі служби працюють над відновленням енергозабезпечення міста.

"Критична інфраструктура заведена на генератори. Поступово відновлюємо нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено. Міністр внутрішніх справ доповів також про роботу всієї системи МВС. Реагування на надзвичайні ситуації, розмінування території, забезпечення зброєю і технікою наших підрозділів Нацгвардії та Нацполіції, які воюють на передовій", - зазначив він.

Глава держави також висловив співчуття рідним і близьким загиблого від російського удару в Херсоні співробітника поліції - лейтенанта Ігоря Місюні.

 

Теги: #президент #зустрічі #міністерства

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 22.12.2023
Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

19:59 22.12.2023
Зеленський подякував воїнам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на півдні

Зеленський подякував воїнам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на півдні

19:49 21.12.2023
Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в Празі

Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в Празі

19:44 21.12.2023
Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

16:47 21.12.2023
Голова комітету ВР зі свободи слова: Акредитація телеграм-каналів на підсумкову пресконференцію президента - не дуже далекоглядне рішення

Голова комітету ВР зі свободи слова: Акредитація телеграм-каналів на підсумкову пресконференцію президента - не дуже далекоглядне рішення

21:42 20.12.2023
Зеленський: Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках фронту

Зеленський: Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках фронту

20:08 19.12.2023
Зеленський ухилився від відповіді на запитання про ставлення до критики Залужного Мар'яною Безуглою

Зеленський ухилився від відповіді на запитання про ставлення до критики Залужного Мар'яною Безуглою

19:56 19.12.2023
Зеленський: Треба думати про множинне громадянство

Зеленський: Треба думати про множинне громадянство

19:43 19.12.2023
Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

00:12 19.12.2023
Зеленський привітав українську контррозвідку із професійним святом

Зеленський привітав українську контррозвідку із професійним святом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рамках програми "єВідновлення" розпочинаємо виплати українцям, чиє житло було зруйноване росіянами, - Шмигаль

Так званого главу "ДНР" Пушиліна засуджено до 15 років в'язниці заочно - Офіс генпрокурора

Херсонський вокзал повернувся до роботи після обстрілів, рейси прибувають за графіком

Тарнавський: Сьогодні велика проблема - це боєприпаси різних видів і майже всіх номенклатур

Тарнавський не вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут: є точні логістичні результати

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець комісару ООН Тюрку: Україна не заслужила критику за законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

У Дніпропетровській області невідомий у балаклаві обстріляв автомобіль, водій загинув

Омбудсмен Лубінець: У законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції

Відновлено електропостачання жителів Херсона

Польський уряд сподівається на швидке вирішення проблеми з блокадою українсько-польського кордону - Туск

В Україні є понад п'ять аналогів "Шахед-131" і один - "Шахед-136", які виробляються серійно - Камишін

Українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження противника

Росіяни за добу завдали 67 авіаційних ударів по території України

На лінії фронту за добу відбулося 49 бойових зіткнень

Україна у 42 рази збільшила виробництво мінометних пострілів і майже втричі - артснарядів - Камишін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА