Росіяни за добу завдали 67 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти завдали 67 авіаційних ударів і здійснили 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 107 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.