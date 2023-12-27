Події

19:47 27.12.2023

На лінії фронту за добу відбулося 49 бойових зіткнень

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На лінії фронту за добу відбулося 49 бойових зіткнень

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони і звичаї війни, використовувати тактику терору, наносити удари, здійснювати обстріли як військових, так і цивільних об'єктів.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Протягом доби відбулося 49 бойових зіткнень", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та на схід від Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Крім того, окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

"Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч і зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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