32% опитаних вірять у здатність України подолати проблеми протягом найближчих декількох років

Частка громадян, які вважають, що Україна здатна подолати труднощі, які стоять перед нею, протягом найближчих декількох років, знизилася в грудні 2023 року до 32% порівняно з 49%, зафіксованими в лютому-березні 2023 р., коли оцінки майбутнього були найоптимістичнішими.

Про це свідчать дані Загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 до 15 грудня 2023 року.

"32% українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих декількох років, 45% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і 7% - що Україна не здатна подолати наявні проблеми (решта - не визначилися)", - йдеться в повідомленні Фонду "Демократичні ініціативи", розміщеному на офіційному сайті в середу.

Як повідомляється, найоптимістичніше українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022-го - на початку 2023 рр. (наприклад, у лютому-березні 2023 р. - відповідно 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 р. - відповідно 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими.

Під час соцдослідження опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування (за віком, статтю, типом поселення).