Україна і Молдова закрили 150 міжнародних пасажирських маршрутів

Україна і Молдова спільно закрили 150 міжнародних пасажирських маршрутів, повідомив заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач на фейсбук-сторінці.

"Продовжуємо наводити лад на міжнародних маршрутах: провели верифікацію з Молдовою. Разом закрили 150 маршрутів (70 - ми, 80 - Молдова)", - написав він за підсумками засідання спільної молдовсько-української комісії у сфері автомобільного транспорту, що відбулося в Одесі.

Деркач зазначив, що поки що це найбільша кількість закритих маршрутів із країнами, з якими проводили звірку. Залишилося близько 100 діючих маршрутів із Молдовою.

"Актуальна мережа маршрутів між нашими країнами - це про можливість відкриття нових і прогнозоване навантаження на пункти пропуску", - написав Деркач.

На засіданні комісії також було досягнуто домовленості про зміну процедури відкриття маршрутів. Тепер усі деталі маршруту та пакет документів узгоджуватимуться з Молдовою, а потім затверджуватимуться комісією в Україні.

"У такий спосіб запобігатимемо перевезенням на маршрутах, які мали б прямувати до Молдови, а за фактом виконуються лише в Україні. Плюс це важливо для припинення нелегальних перевезень", - зазначив Деркач.

Маршрути відкриватимуть на термін три роки із правом продовження до п'яти років, уточнює Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови. Зазначається, що досягнуті на засіданні рішення були включені в протокол молдовсько-української спільної комісії, підписаний офіційними особами обох країн.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про закриття 280 міжнародних автомобільних маршрутів. В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Деркач уточнив, що було закрито всі маршрути з Росією. Крім того, розпочато верифікацію легітимності виданих дозволів із Польщею, Словаччиною, Румунією, Молдовою. На її підставі було закрито 140 маршрутів із Польщею. За прогнозами Деркача, загалом буде скасовано щонайменше 30% міжнародних пасажирських маршрутів.