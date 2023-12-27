СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

З початку 2023 року співробітники Служби безпеки України ліквідували понад півтисячі російських танків, які обстрілювали і намагалися прорвати позиції Сил оборони.

"Українська спецслужба щодня методично "мінусує" ворожу бронетехніку у боях на східному та південному фронтах. Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже $5 млн кожен", - ідеться в повідомленні СБУ в середу.

У відомстві уточнюють, що окупанти насамперед використовували цю техніку в складі так званих бронекулаків для штурму Авдіївки та Бахмута. Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на мелітопольському та бердянському напрямках.

"Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ. Для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів", - наголошують у спецслужбі.