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11:28 27.12.2023

Нічний обстріл РФ залишив без електрики одразу понад 90 тис. споживачів у Херсоні - Міненерго

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Нічний обстріл РФ залишив без електрики одразу понад 90 тис. споживачів у Херсоні - Міненерго

 У Херсоні внаслідок нічного масованого обстрілу російських окупантів знеструмлені 93,7 тис. споживачів, тепер у місті без електропостачання 98,4 тис. клієнтів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в середу, також постраждав сусідній населений пункт, де відключено 1,7 тис. абонентів. Загалом в області без напруги 46 населених пунктів - 28,2 тис. точок обліку.

Крім того, внаслідок обстрілу знеструмилися дві повітряні лінії 35 кВ у Херсоні, що ускладнило роботу ТЕЦ. Однак, як зазначає Міненерго, енергетики працюють над тим, щоб не було перебоїв із теплопостачанням.

Воно додало, що через обстріли також відключалася ПЛ 110 кВ на Донеччині і, як наслідок, знеструмлювалися побутові споживачі та дві шахти.

"П'ятьох людей вивели на поверхню. Лінія вже включена в роботу, всі споживачі живляться", - інформує міністерство.

Крім того, в області відновлено електропостачання побутових споживачів і залізниці через відключення з технічних причин ПЛ 110 кВ. Міністерство уточнює, що збоїв у русі поїздів не було.

Як повідомлялося, раніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріли ворога без електропостачання залишаються 70% абонентів Херсонської області.

За його інформацією, за минулу добу противник здійснив 161 обстріл, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них сім "шахедів". По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Унаслідок обстрілу загинули три людини, 16 дістали поранень.

Теги: #херсон #енергетика #міненерго

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