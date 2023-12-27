Унаслідок нічних ударів по Одеській і Херсонській областях загинули дві людини - Клименко

Уночі окупанти обстріляли Одеську та Херсонську області, внаслідок чого загинули дві людини, окрім цього, на Одещині поранень зазнали четверо людей, серед них 6-річна дитина, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Одеська область: близько опівночі окупанти випустили по регіону безпілотники. Загинула людина, ще четверо постраждали. Серед них є 6-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки. Також руйнувань зазнала незаселена новобудова в Одесі. На щастя, минулося без детонації та негативних наслідків", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Крім цього, у вівторок ввечері окупанти обстріляли з артилерії Антонівку Херсонської області, одна людина постраждала. Протягом ночі противник обстрілював Херсон. Пошкоджено торговельний центр, гараж, магазин, мобільне укриття, автомобілі.

Унаслідок обстрілу території науково-дослідної установи в Херсонському районі загинула одна людина.

Уночі росіяни обстріляли також Донеччину, внаслідок чого виникла пожежа в багатоповерховому будинку, її ліквідували, також врятовано трьох людей.

Унаслідок ворожих атак виникло загоряння і на території сільгосппідприємства Дніпропетровської області, рятувальники ліквідували пожежу.