Події

09:22 27.12.2023

Пентагон планує до 2026 року отримати прототип зброї спрямованої енергії для ВПС і ВМС - ЗМІ

1 хв читати
Пентагон планує до 2026 року отримати прототип зброї спрямованої енергії для ВПС і ВМС - ЗМІ

Пентагон планує отримати в найближчі три роки прототип зброї спрямованої енергії для оснащення бойових кораблів і літаків, повідомило в понеділок видання Defense News.

Розробку зброї за програмою Фронтової електромагнітної нейтралізації та ураження (Front-Line Electromagnetic Neutralization and Defeat program - DEFEND) здійснює компанія Raytheon. У рамках контракту з ВПС і ВМС США компанія створить систему, яка "підпалюватиме" електронні компоненти противника енергетичними зарядами.

Прототип передбачається створити протягом 2024-2026 фінансових років.

"Некінетичні системи захисту є ключовою частиною стратегії національної оборони Америки", - заявив Колін Вілан, президент відділу передових технологій компанії Raytheon.

"Нові версії потужних мікрохвильових систем Raytheon - це економічні та надійні рішення, які працюють зі швидкістю світла, даючи змогу нашим винищувачам захищатися від більш швидких і маневрених загроз", - додав він.

Пентагон щорічно витрачає в середньому $1 млрд на дослідження у сфері зброї спрямованої енергії, якою можна було б оснастити бойові літаки та військові кораблі для боротьби з дронами й ракетами. За допомогою потужного мікрохвильового обладнання вона здатна пригнічувати електронні системи зброї, виводячи їх з ладу.

 

Теги: #пентагон #зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 26.12.2023
Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

16:00 21.12.2023
Українські розробники створили інноваційний комплекс тепловізійного спостереження

Українські розробники створили інноваційний комплекс тепловізійного спостереження

09:27 19.12.2023
Пентагон повідомив Конгресу, що його кошти на допомогу Україні закінчаться 30 грудня, - ЗМІ

Пентагон повідомив Конгресу, що його кошти на допомогу Україні закінчаться 30 грудня, - ЗМІ

20:23 17.12.2023
Авіаносець ВМС США "Ейзенхауер" увійшов в Аденську затоку на тлі ускладнення ситуації в Червоному морі

Авіаносець ВМС США "Ейзенхауер" увійшов в Аденську затоку на тлі ускладнення ситуації в Червоному морі

02:11 08.12.2023
Україна просить у США сучасні системи ППО, винищувачі F-18 і вертольоти - ЗМІ

Україна просить у США сучасні системи ППО, винищувачі F-18 і вертольоти - ЗМІ

19:50 07.12.2023
НАЗК запустило відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї

НАЗК запустило відкриту базу даних іноземних компонентів у російській та іранській зброї

09:58 06.12.2023
Правоохоронці вилучили $5 млн у підозрюваних у незаконному продажу зброї в Дніпрі

Правоохоронці вилучили $5 млн у підозрюваних у незаконному продажу зброї в Дніпрі

13:16 23.11.2023
Міноборони України прискорило постачання нових зразків зброї в армію

Міноборони України прискорило постачання нових зразків зброї в армію

14:39 20.11.2023
СБУ затримала двох контрактників Сил оборони, які хотіли збути криміналітету російську зброю

СБУ затримала двох контрактників Сил оборони, які хотіли збути криміналітету російську зброю

02:38 19.11.2023
Міноборони обговорило з Бельгією закупівлю зброї для ЗСУ

Міноборони обговорило з Бельгією закупівлю зброї для ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Ворог інтенсивно наступає на куп'янському, лиманському, сіверському та бахмутському напрямках - посилюємо оборону

Без електропостачання залишаються 70% абонентів Херсонської області - ОВА

Від початку повномасштабної війни РФ вчинила 465 хімічних атак, із них 81 - у грудні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу випустили по Херсонській області 853 снаряди, три людини загинули, 16 дістали поранення

Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Херсоні та Одесі, одна людина загинула, троє поранених

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 1 людина, 1 дістала поранень - Донецька ОВА

Сирський: Ворог інтенсивно наступає на куп'янському, лиманському, сіверському та бахмутському напрямках - посилюємо оборону

Без електропостачання залишаються 70% абонентів Херсонської області - ОВА

Від початку повномасштабної війни РФ вчинила 465 хімічних атак, із них 81 - у грудні - Генштаб ЗСУ

Унаслідок нічних ударів по Одеській і Херсонській областях загинули дві людини - Клименко

ЄС готує резервний план фінансування допомоги Україні на суму 20 млрд євро - ЗМІ

Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий і поранені

У Чорному морі чергують чотири бойові кораблі ЧФ РФ, носіїв "Калібрів" немає

Жителя Козачої Лопані поранено внаслідок ворожого обстрілу

Окупанти за добу випустили по Херсонській області 853 снаряди, три людини загинули, 16 дістали поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА