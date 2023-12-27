Окупанти за добу завдали 8 ракетних і 60 авіаударів

Ворог завдав 8 ракетних і 60 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06:00 середи.

Крім того, минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 46 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 32 ударних БПЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Грем'яч Чернігівської області; Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп'янськ, Соболівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Діброва, Новобахмутівка, Олександропіль, Новомихайлівка Донецької області; Зміївка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.