Події

07:48 27.12.2023

Українська авіація за добу атакувала 17 районів скупчення сил і 5 ЗРК противника

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Українська авіація за добу атакувала 17 районів скупчення сил і 5 ЗРК противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 5 зенітно-ракетних комплексах, інформував Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у фейсбук у середу вранці.

Протиповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БПЛА ворога. Також, тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ".

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інших важливих цілі противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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