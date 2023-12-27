Українська авіація за добу атакувала 17 районів скупчення сил і 5 ЗРК противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 5 зенітно-ракетних комплексах, інформував Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у фейсбук у середу вранці.

Протиповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БПЛА ворога. Також, тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ".

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інших важливих цілі противника.