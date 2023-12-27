Події

07:40 27.12.2023

Повітряні сили ЗС України знищили 32 із 46 ударних БПЛА

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Повітряні сили ЗС України знищили 32 із 46 ударних БПЛА

Повітряні сили ЗСУ за ніч знищили 32 ударних БПЛА з 46 випущених противником по Україні, повідомляють у телеграм-каналі ПС ЗСУ в середу вранці.

"У ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed" за двома напрямками: Балаклава - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - Краснодарський край (рф). Загалом зафіксовано пуски 46 "Shahed-136/131", які атакували хвилями в різний час, у період із 19.00 26 грудня до 03.50 27 грудня", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил і Сил оборони України знищено 32 ударних БПЛА "Shahed-136/131" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА впали без наслідків.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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