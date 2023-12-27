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07:02 27.12.2023

27 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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27 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 672 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 672 RUSSIAN AGRESSION

27 грудня в Україні відзначають День контррозвідки СБУ.

У світі - День вирізання сніжинок, День фруктового торта.

Православна церква - день пам'яті святого Стефана.

У католиків - Третій день із Дванадцяти Днів Різдва, День апостола і євангеліста Івана.

День контррозвідки СБУ

Департамент був створений 27 грудня 1991 року. Метою контррозвідувальної діяльності є запобігання, своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України.

Ще цього дня:

1932 - У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", розрахований на 5945 місць.

1945 - У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду;

1978 - Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію - першу за попередні 50 років;

1991 - Незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова та Франція;

1994 - Запущено в експлуатацію київську станцію метро "Позняки";

1997 - Введено в експлуатацію станцію метро "Печерська";

2008 - Під кодовою назвою "Литий свинець" у Секторі Гази розпочалася антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАС;

2013 - Марія Леєрстам із Великої Британії стала першою людиною, яка досягла Південного полюса на велосипеді.

Церковне свято:

Святий Стефан був одним із сімдесяти апостолів, які проповідували християнство в перших століттях. Він був також першим мучеником, який постраждав за свою віру від іудейських правителів. Убитий камінням за Єрусалимом, де він молився за своїх ворогів. Його тіло було таємно поховано в селі Кафоргамалу, а пізніше перенесено в Єрусалим і залишено в храмі на Сіоні.

День пам'яті преподобномученика Теодора

Преподобномученик Теодор був патріархом Константинополя в VII столітті. Теодор народився в заможній родині і здобув гарну освіту, відомий своїм благочестям, мудрістю і добротою.

Служив у храмі святої Софії та був обраний патріархом за підтримки імператора Костянтина IV.

Однак у нього було також багато ворогів, які заздрили йому і постійно обмовляли його. Вони звинуватили його в тому, що він відмовився від православної віри і прийняв монофелетизм - єресь, яка заперечувала дві природи Христа. За це його засудили до вигнання і позбавили патріаршого сану.

Відправлений у монастир, де його жорстоко катували і погано годували. Він терпів усі страждання з молитвою, не мстився своїм ворогам і не відступав від православної віри. Помер від ран 686 року.

Іменини: Тихон, Лука, Яків, Степан, Йосип.

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