27 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 672 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 672 RUSSIAN AGRESSION
27 грудня в Україні відзначають День контррозвідки СБУ.
У світі - День вирізання сніжинок, День фруктового торта.
Православна церква - день пам'яті святого Стефана.
У католиків - Третій день із Дванадцяти Днів Різдва, День апостола і євангеліста Івана.
День контррозвідки СБУ
Департамент був створений 27 грудня 1991 року. Метою контррозвідувальної діяльності є запобігання, своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України.
Ще цього дня:
1932 - У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", розрахований на 5945 місць.
1945 - У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду;
1978 - Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію - першу за попередні 50 років;
1991 - Незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова та Франція;
1994 - Запущено в експлуатацію київську станцію метро "Позняки";
1997 - Введено в експлуатацію станцію метро "Печерська";
2008 - Під кодовою назвою "Литий свинець" у Секторі Гази розпочалася антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАС;
2013 - Марія Леєрстам із Великої Британії стала першою людиною, яка досягла Південного полюса на велосипеді.
Церковне свято:
Святий Стефан був одним із сімдесяти апостолів, які проповідували християнство в перших століттях. Він був також першим мучеником, який постраждав за свою віру від іудейських правителів. Убитий камінням за Єрусалимом, де він молився за своїх ворогів. Його тіло було таємно поховано в селі Кафоргамалу, а пізніше перенесено в Єрусалим і залишено в храмі на Сіоні.
День пам'яті преподобномученика Теодора
Преподобномученик Теодор був патріархом Константинополя в VII столітті. Теодор народився в заможній родині і здобув гарну освіту, відомий своїм благочестям, мудрістю і добротою.
Служив у храмі святої Софії та був обраний патріархом за підтримки імператора Костянтина IV.
Однак у нього було також багато ворогів, які заздрили йому і постійно обмовляли його. Вони звинуватили його в тому, що він відмовився від православної віри і прийняв монофелетизм - єресь, яка заперечувала дві природи Христа. За це його засудили до вигнання і позбавили патріаршого сану.
Відправлений у монастир, де його жорстоко катували і погано годували. Він терпів усі страждання з молитвою, не мстився своїм ворогам і не відступав від православної віри. Помер від ран 686 року.
Іменини: Тихон, Лука, Яків, Степан, Йосип.