Ізраїль припиняє "автоматично" видавати візи співробітникам ООН

Ізраїль перестане автоматично схвалювати заявки на видачу віз співробітникам ООН, при ухваленні рішень розглядатиме кожен випадок, заявив у вівторок представник ізраїльського уряду Ейлон Леві.

"МЗС оголосило, що заявки на видачу віз від працівників ООН більше не схвалюватимуть автоматично. Натомість їх розглядатимуть на індивідуальній основі", - сказав Леві у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X.

При цьому він зазначив, що "Ізраїль перестане працювати з тими, хто співпрацює із пропагандистською машиною терористичного режиму ХАМАС".

"Ми закликаємо наших союзників зробити те саме і виступити за елементарну порядність у глобальних інститутах, які мають служити міжнародній безпеці, а не підривати її", - додав Леві.

Раніше в грудні президент США Джо Байден зазначав, що Ізраїль втрачає міжнародну підтримку, і його прем'єру Біньяміну Нетаньяху необхідно змінити уряд, щоб урегулювати палестинську проблему.

До цього генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що здійснена 7 жовтня атака угруповання ХАМАС не може стати виправданням для Ізраїлю в його діях у секторі Газа, які є "колективним покаранням палестинського народу".

7 жовтня радикальне угрупування ХАМАС, що базується в секторі Газа, здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу. З 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося досягти його продовження і бойові дії відновилися 1 грудня.