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23:43 26.12.2023

Окупанти за день 17 разів обстріляли чотири громади Сумської області

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Окупанти за день 17 разів обстріляли чотири громади Сумської області

Війська РФ протягом дня 17 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні на 21:00 у вівторок.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Великописарівська громади", - сказано в повідомленні.

За даними ОВА, по Білопільській громаді ворог бив із мінометів (4 вибухи), був обстріл зі станкового гранатомета АГС (29 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи) та обстріли з РСЗВ (5 вибухів).

У Великописарівській громаді зафіксовано обстріли з АГС (52 вибухи), артилерії (7 вибухів) та мінометів (22 вибухи).

Також повідомляється, що в Краснопільській громаді був обстріл однією протитанковою керованою ракетою (ПТУР) і мінометні обстріли (8 вибухів), по Хотинській громаді ворог бив з мінометів (8 вибухів).

Теги: #обстріли #сумська_область

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