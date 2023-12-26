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19:55 26.12.2023

Фіала вважає чорним PR пов'язані з Arricano і Кримом обвинувачення проти нього

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Фіала вважає чорним PR пов'язані з Arricano і Кримом обвинувачення проти нього

Неправдива інформація в ЗМІ щодо продовження роботи в Криму компанії Arricano, 12,5% пакетом акцій якої опосередковано володіє засновник і голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, є чорним PR і реакцією на його публічну підтримку свободи слова і заклику до змін, вважає сам бізнесмен.

"Вважаю, що такий чорний PR уже не вперше є реакцією на мою публічну підтримку свободи слова та заклику до змін, необхідних для швидшої євроатлантичної інтеграції України", - йдеться в його заяві на сайті Dragon Capital у вівторок.

Фіала зазначив, що компанія Arricano не працює в Криму і, відповідно, він не володіє жодними частками компаній, що мають бізнес у Криму.

Він наголосив, що незначний міноритарний пакет акцій не дає змоги впливати на ухвалення рішень в Arricano, і повідомив, що його команда доклала максимум зусиль для того, щоб узгодити вихід Dragon Capital із Arricano з її мажоритарним акціонером, хай і на невигідних умовах, проте поки що не отримала такої можливості. Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в інвесткомпанії, таким поки що безуспішним спробам уже понад п'ять років.

Фіала нагадав, що наприкінці лютого 2014 року вирішив інвестувати в незалежні медіа, яких на той момент було дуже мало, і заснував журнал і сайт НВ, а за кілька років створив Радіо НВ та інвестував в "Українську правду", щоб протистояти скуповуванням інформаційних телеканалів і створенням платформи для проросійської пропаганди в країні.

"Нашому бізнесу така відкрита і безкомпромісна позиція, на жаль, завдає багато клопоту. Але я підписав угоду про невтручання власника в редакційну політику засобів масової інформації та не буду порушувати цю угоду, незважаючи на тиск, який на мене здійснюється або буде здійснюватися", - наголосив бізнесмен.

За його словами, за 23 роки роботи в Україні Dragon Capital залучила в країну понад $5 млрд інвестицій від провідних світових компаній, усі компанії групи продовжують успішно працювати в Україні і платять сотні мільйонів податків до бюджету та підтримують ЗСУ.

"Щиро сподіваюся, що у нас буде можливість працювати на благо економіки і робити ще більше для України наступного року", - підсумував Фіала свою заяву.

Деякі медіа 21 грудня вийшли з твердженням, що Фіала є кінцевим бенефіціаром кіпрської компанії-девелопера торговельних центрів Arricano Real Estate РLC з часткою 12,5%, яка, окрім основних активів, зберегла і бізнес у Криму - відкритий на початку 2014 року ТЦ "Південна Галерея" в Сімферополі.

Акції Arricano з 2013 року до 17 січня 2023 року оберталися на Альтернативному ринку інвестицій (AIM) Лондонської фондової біржі. У звіті компанії за перше півріччя 2022 року серед активів ще значився ТЦ у Сімферополі. Однак наразі, згідно з інформацією на сайті, Arricano володіє й управляє чотирма ТРЦ в Україні орендною площею понад 180 тис. кв. м: ТРЦ "РайОN" і ТРК "Проспект" (обидва - Київ), ТРК City Mall (Запоріжжя) і ТРК "Солнечная Галерея" (Кривий Ріг). Крім того їй належить 49,9% акцій ТРК Sky Mall, а також земельні ділянки для майбутнього будівництва.

Згідно зі звітом за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder) - 70,86%, який збільшив свій пакет із 15,92% після передання йому частки в компанії батьком - Гілларом Тедером (Hillar Teder). Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).

Президент України указом від 23 грудня ввів санкції, зокрема, проти трьох компаній із тимчасового окупованого Криму, які, за інформацією близького до РНБО джерела агентства "Інтерфакс-Україна", були пов'язані з Arricano Real Estate.

 

Теги: #крим #заява #сімферополь #обвинувачення #проспект #arricano #dragon_capital #райоn #фіала #солнечная_галерея

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