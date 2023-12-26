Генштаб ЗСУ: Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по живій силі і техніці ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по місцях дислокації живої сили і техніки росіян, тактична авіація успішно атакувала десантний корабель ЧФ РФ "Новочеркаськ", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку на 18:00 вівторка.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по п'яти зенітно-ракетних комплексах окупантів", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, протиповітряна оборона знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59 та один розвідувальний БПЛА. "Тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ за добу вразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, артилерійську систему і ще три інші важливі цілі противника.