Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 59 бойових зіткнень, 23 із них на авдіївському напрямку, 14 - на плацдармі лівобережжя Дніпра

Протягом доби відбулося 59 бойових зіткнень, найактивніші на авдіївському напрямку - 23, тривають спроби росіян витиснути Сили оборони з плацдармів лівобережжя Дніпра на Херсонщині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з огляду на обстановку на 18:00 вівторка.

"Протягом доби відбулося 59 бойових зіткнень... Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як повідомляється, на волинському та поліському, а також на сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 російських атак поблизу Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Харківської області, на лиманському - 11 (поблизу Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого на Донеччині), на бахмутському - 3 (біля Кліщіївки й Андріївки на Донеччині), на авдіївському - 10 (на схід від Новобахмутівки, Авдіївки) та ще 13 (біля Первомайського й Невельського на Донеччині).

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Перемоги Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших захисників", - зазначає Генштаб.

Як повідомляється, на Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. "На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області".

"Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч і зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - резюмували в Генштабі.