Російські війська за добу завдали п'яти ракетних і 21 авіаційного удару

Протягом доби російські війська завдали п'яти ракетних і 21 авіаційного удару, здійснили 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з огляду на обстановку на 18:00 вівторка.

"Ворог завдав п'яти ракетних та 21 авіаційний удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 95 населених пунктів України.

"Противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів", - інформує Генштаб.