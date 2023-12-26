Події

17:50 26.12.2023

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

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Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти в Херсонській області, внаслідок обстрілу загинула одна особа в Нікольському, ще одна - поранена, крім цього, поранення дістав житель Херсона, а також житель Широкої Балки, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік. Після надання допомоги він лікуватиметься амбулаторно. Під вогнем знову опинилося Микільське. Від отриманих поранень загинув 70-річний чоловік. Ще одна місцева жителька, 50 років, зараз знаходиться у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.

Унаслідок обстрілу Широкої Балки постраждав 50-річний чоловік, його доправили до медзакладу, щоб надати необхідну допомогу.

Крім цього, за попередньою інформацією є постраждалі в Степанівці та Чорнобаївці. Інформація уточнюється.

 

Теги: #херсон #обстріли

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