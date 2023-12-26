Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти в Херсонській області, внаслідок обстрілу загинула одна особа в Нікольському, ще одна - поранена, крім цього, поранення дістав житель Херсона, а також житель Широкої Балки, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
"У Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік. Після надання допомоги він лікуватиметься амбулаторно. Під вогнем знову опинилося Микільське. Від отриманих поранень загинув 70-річний чоловік. Ще одна місцева жителька, 50 років, зараз знаходиться у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.
Унаслідок обстрілу Широкої Балки постраждав 50-річний чоловік, його доправили до медзакладу, щоб надати необхідну допомогу.
Крім цього, за попередньою інформацією є постраждалі в Степанівці та Чорнобаївці. Інформація уточнюється.