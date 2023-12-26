Залужний прокоментував пропозицію щодо ротацій на фронті кожні 6 місяців

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив проти законодавчого затвердження вимог щодо проведення ротації на фронті що пів року.

"Ця норма, що стосується шести місяців, дуже цікава і, звісно, хотілося б, щоб вона була. Але наші люди зараз перебувають не на змаганнях, і це не шоу. Повторюся, ситуація на фронті насамперед залежить від дій противника. І ми не можемо прогнозувати, що це п’ять чи шість місяців, чи три. Ситуація буває різною Люди, які пропонують через шість місяців проводити ротацію, мають розуміти, що бойовий комплект потрібно збільшувати приблизно вдвічі. І яка на виході буде сума, необхідна, щоб через пів року замінити цих людей. А якщо ситуація зміниться й противник атакуватиме з неатакованих ділянок, що тоді робити?", - сказав головком на пресконференції у вівторок.

Залужний наголосив, що люди мають відпочивати, і він вимагає від командирів на місцях робити все "можливе й неможливе" для проведення ротацій у підрозділі, у межах військової частини.

"Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися так, повірте моєму 30-річному досвіду служби, що це поки що обман, який у нинішніх реаліях нереальний", - наголосив головком ЗСУ.